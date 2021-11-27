Hakkari’de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi

Hakkari’deki meslek lisesi öğrencileri, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında mobilya üretimini sürdürüyor.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında harekete geçen Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 2 meslek lisesinde okuyan öğrencilerle kütüphanelere mobilya üretiyor. Bu kapsamda harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, hummalı çalışmalarla okulların kütüphane donanımlarını hazırlamaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında çalışma başlattıklarını söyledi. Müdür Gür, "İlimizde, 93 okulumuzun kütüphanesinin olmadığını tespit ettik ve okullarımızın kütüphane donanımlarını 2 meslek lisemizde 9 öğretmen ve 35 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz aralıksız olarak kütüphane materyallerinin üretimini gerçekleştiriyor. 2 meslek lisemiz, dolap, masa, sandalye ve puf gibi ekipmanları üretebilir durumdaydı. Bunu göz önünde bulundurarak bakanlığımızın başlattığı ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesinin finansman desteğiyle harekete geçtik. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak. Kütüphaneler, kentlerin kültürel ve sosyal alan başta olmak üzere tüm alanlarda kalkınmasına yardımcı olurlar. Yeni oluşturduğumuz kütüphaneler, çocuklarımızın hayatını dönüştüren işlevleriyle eğitimin ve okullarımızın kalbi olacak" dedi.