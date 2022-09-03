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Hakkari’de kurtların saldırdığı 100 hayvan telef oldu
Hakkari’nin Bağışlı köyü kırsalına inen 4 kurt, koyun sürüsüne saldırması sonucu 100 küçükbaş hayvanın telef oldu.
HAKKARİ 03.09.2022, 14:12
Hakkari’nin Bağışlı köyü kırsalına inen 4 kurt, koyun sürüsüne saldırması sonucu 100 küçükbaş hayvanın telef oldu.
Edinilen biliye göre, olay, Bağışlı köyüne bağlı Sarıtaş mezrasında meydana geldi. Zeki Deniz ve Osman Kızılbuğa isimli vatandaşlara ait koyun sürüsüne sabah saatlerinde koyun saldıran kurt, yaklaşık 100 hayvanı telef etti. Zeki Deniz ve Osman Kızılbuğa isimli vatandaşlar, “Sarıtaş mezrası kırsalına inen 4 kurdun hayvan sürüsüne saldırdığını belirttiler. Köyde tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Deniz ve Kızılbuğa, sabaha saatlerinde karşı küçükbaş hayvan sürüsünün içine dalan Kurtların 100 hayvanı telef ettiğini ve bir çoğunu ise yaraladığını ifade ettiler.
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