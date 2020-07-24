Hakkari’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ.
Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.
Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban satış yeri olarak şehirden iki kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Mahallesi 715 Sokak Belediye Otogarı alt tarafı olarak belirlendi. Kurbanlıkların satılacağı alanda incelemelerde bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, belirledikleri alanın dışında başka hiçbir yerde kurbanlık satışına izin vermeyeceklerini ifade etti. Demir, “Kurban satış yeri, Sümbül Mahallesi 715 Sokak Belediye Otogarı (Tekser-Badinkurt) alt tarafı olarak belirlenmiştir. Buranın dışında hiçbir yerde satışın yapılmasına izin verilmeyecektir. Görevlendirdiğimiz zabıta memuru 24 saat boyunca görev başında olacak ve kurallara uymayanları derhal uyaracaktır. Kesim yeri olarak da Pehlivan Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait mezbaha olarak belirlenmiştir” dedi.
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