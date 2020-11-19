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Hakkari’de korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler

Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınına karşı yeni tedbirlerin uygulamaya başlanmasıyla birlikte belediye ekipleri iş yerlerini denetleyerek esnafı bilgilendirdi.

HAKKARİ 19.11.2020, 11:36
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Hakkari’de korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler

Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınına karşı yeni tedbirlerin uygulamaya başlanmasıyla birlikte belediye ekipleri iş yerlerini denetleyerek esnafı bilgilendirdi.

Hakkari’de korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni tedbir kararları duyuruldu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında; evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, nikah-düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema, konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunalar faaliyetlerini en geç saat 20.00’da sonlandıracak.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Birimi Mühendisi Botan Taş da, kentin değişik noktalarında bulunan iş yerlerini denetleyerek, alınan yeni tedbirler hakkında esnafı bilgilendirdi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları esnafa tebliğ etti.
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