Hakkari’de korona virüs denetimleri

Hakkari’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM’ler, pazar yeri, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri ve toplu ulaşım araçları gibi sosyal alanların denetimi sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM’deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarını büyük bir titizlikle denetledi.

Vatandaşlar ise halkın sağlığı için tedbirleri elden bırakmayan ve büyük çaba sarf eden valilik ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.