Hakkari’de korona virüs denetimleri
HAKKARİ’DE KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BERBER, AVM'LER, PAZAR YERİ, LOKANTA, SPOR MERKEZİ, PARK-MESİRE YERİ VE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI GİBİ SOSYAL ALANLARIN DENETİMİ SÜRÜYOR.
Hakkari’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM’ler, pazar yeri, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri ve toplu ulaşım araçları gibi sosyal alanların denetimi sürüyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM’deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarını büyük bir titizlikle denetledi.
Vatandaşlar ise halkın sağlığı için tedbirleri elden bırakmayan ve büyük çaba sarf eden valilik ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.
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