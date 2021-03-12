Hakkari’de kontrolü normalleşme denetimleri sürüyor

Hakkari’de polis, zabıta ve birçok kurum personelinin katılımıyla iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Polis ekipleri yayalar üzerinde denetimlerini sıklaştırırken, zabıta ve bazı kurum personeli ise iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.