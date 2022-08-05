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Hakkari’de ‘Kayıp Balık Memo” filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada ‘Kayıp Balık Memo’ filmi izletildi.

HAKKARİ 05.08.2022, 11:02
Hakkari’de ‘Kayıp Balık Memo” filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada ‘Kayıp Balık Memo’ filmi izletildi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Bu defa da dev ekranda ‘Kayıp Balık Memo’ filmi izletildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği film arasında ise çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapıldı. Etkinliklerin ağustos boyunca devam edeceği bildirildi.

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