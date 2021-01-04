Hakkari’de “Kayak İl Birinciliği” yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6 kategoride düzenlenen “Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği” yarışmasında 45 sporcu kıyasıya yarıştı.

Türkiye Kayak Federasyonun 2020-2021 faaliyet programı kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde “Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği” yarışması düzenlendi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde 6 kategoride düzenlenen yarışmaya toplam 45 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren sporcuların önümüzdeki aylarda Erzurum’da düzenlenecek olan doğu grubu yarışmalarında Hakkari’yi temsil edecekleri öğrenildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yarışmanın yapıldığı kayak merkezinde yarım metreyi aşkın kar olduğunu söyledi. 2021’in ilk yarışması ve etkinliğini yaptıklarını dile getiren Vali Akbıyık, “Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği desteklerle kentteki sporun gelişmesine ve sporcuların yetiştirilmesine yönelik 50 milyon liranın üzerinde yatırım var. Bakanlığımızın desteğiyle yine bir kar ezme makinemiz 1-2 gün içinde gelecek. Önceki makineyi de Yüksekova’ya vereceğiz. Orada da çok yetenekli ve başarılı kayakçılarımız var" dedi.

Kayak merkezinde güzel bir otelin yapımına başlandığını ve pisti 3 bin 500 metreye çıkarttıklarını dile getiren Akbıyık, "Hakkari 2021 kayak sezonunu açtı. İnşallah Türkiye geneli kayak yarışmalarını bu sene burada yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Kentte birçok yüksek zirve bulunuyor ve birçok doğa sporu yapılabiliyor. Hakkari bu anlamda da bölgenin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Kentteki gençlerde çok yeteneklidir. Her branşta ciddi başarılar elde ediyorlar. Bölgede birçok festival yaptık. İnşallah Cilo Sat Göllerinde de festival yapacağız” şeklinde konuştu.

9 yıldır alp disiplini kayak sporcusu olduğunu belirten Dilan Akmaz da, “9 yıldır alp disiplini kayakçısıyım. Bugün kendi kategorimde 2. geldim. Çok mutluyum. İleriki haftalarda doğu illeri arasında yapılacak olan yarışmalarda kentimizi temsil edeceğiz. Umarım Hakkari’yi en iyi şekilde temsil edip bir madalyada kazanacağım” dedi.

Yarışmada kendi kategorisinde birinci gelen Yakup Besi ise Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışmalarında birinci olduğunu ifade ederek, ileriki aylarda Erzurum’da düzenlenecek olan yarışmada Hakkari’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Kayak yarışması Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun ve Spor Federasyonları Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş katıldı.