Hakkari’de katı atık tesislerinde sona gelindi

Hakkari’de yapımı devam eden 30 milyon euro’luk entegre katı atık tesisinde sona gelinirken, Yüksekova’ya ise 10 milyon euro’luk su arıtma tesisi kuruluyor.

Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakkari’deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliğince finanse edilen projeyle, Akçalı - Bağışlı köyleri arasında 43,4 hektarlık alana kurulan tesiste çalışmalar son hızla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Ayşegül Mutlu, Hakkari Belediyeler Birliği Başkanı ve Çukurca Belediyesi Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir, müşavir ve müteahhit firmaların yetkilileri ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 85’inin tamamlandığını, ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi. Entegre katı atık tesisi ile Hakkari’nin çöp sorunun çözüme kavuşturulacağını belirten Dündar, “Tesisimiz 30 yıl boyunca ilimize hizmet etmiş olacak. Bu proje sayesinde ilimizin çöp sorununu çözmüş olacağız. Hakkari’miz artık çevre temizliğine kavuşmuş olacak. Tesisimizin yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 15’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hakkari belediyeleri ile İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından finanse edilmektedir. İlimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Ayşegül Mutlu ise Hakkari ve ilçelerinin 30 yıllık çöp sorununu çözecek olan tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Hakkari’de Avrupa Birliği destekli 40 milyon Euro’luk yatırım yapıldığını belirten Mutlu, “Projemiz Hakkari nüfusunun tamamına hitap etmektedir. Tesis şantiyesi 3 yıldır devam ediyor. Yaklaşık 6 yıldır emek verdiğimiz bir proje bu. Önümüzdeki yıl kesin kabulü yapılacaktır. Bu yıl ağustos ayında da Hakkari Katı Atık Birliğine teslim edilecektir. Şimdiye kadar Hakkari ve ilçelerinde vahşi depolama yöntemi ile bertaraf edilen katı atıklar bundan sonra düzenli depolama sistemi ile modern yöntemlerle bertaraf edilecektir. Yüksekova’da da atık su arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Onun da yaklaşık 10 milyon euro’luk bir bütçesi var. Hakkari ilimize Avrupa Birliği bünyesinde yaklaşık 40 milyon euro’luk bir yatırımımız bulunmaktadır. Emeği geçen belediyelerimize, müşavir firmalarımıza, müteahhit firmalarımıza, teknik anlamda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bünyesinde katı atık düzenli depolama sahası, düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu, toplama ayırma tesisi, kompost tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunan entegre katı atık tesisi, 2049 yılına kadar Hakkari ve ilçe belediyelerinin hizmetinde olacaktır.