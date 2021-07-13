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Hakkari’de kasaplar denetlendi

Hakkari Belediyesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren kasaplar denetlendi.

HAKKARİ 13.07.2021, 13:49
Hakkari’de kasaplar denetlendi
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Hakkari Belediyesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren kasaplar denetlendi.

Hakkari Belediyesi ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu kontrol etti. Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin rutin şekilde devam ettiğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle bu denetimlerin arttırıldığını ifade eden Demir, "Halkımızdan ricamız et ürünleri alırken veteriner hekimlerin sağlık açısından denetlendiğine dair etlerde mühür ya da damganın olup olmadığını kontrol etmeleridir" dedi.
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