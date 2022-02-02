Hakkari’de kasa ve raf denetimi

Hakkari Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketler başta olmak üzere tüm AVM ve marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatları konusunda denetim yaptı.

Ürün fiyatlarında vatandaşları yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla zabıta ekipleri şehir genelindeki tüm marketlerde denetimlere çıktı. Fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarına bakıldı. Ürünler raflarda alınarak kasada fiyat eşleştirilmesi yapıldı. Zabıta ekipleri raf ve kasa arasındaki fiyat farkı, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri büyük bir titizlikle denetledi.