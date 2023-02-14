Hakkari’de karla mücadele çalışması devam ediyor

Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucundan yeniden ulaşıma açılıyor. Halen kapalı olan Hakkari merkezdeki 1 köy ve 2 mezra, Yüksekova’da 1 köy ile Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 1 mezra olmak üzere 3 köy ve 3 mezrada karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Çetin kış şartları ile mücadele eden ekipler, zorlu yol açma çalışmalarını sürdürüyor.