Hakkari’de kar yağışı altında su arıza onarımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ekipleri, lapa lapa kar yağışı altında içme suyu arızalarını gidermek için seferber oldu.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık mezrasında şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin patlaması üzerine harekete geçti. Kar yağışı altında su arızasını onarmaya çalışan ekipler, dondurucu havalara ise aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü.

Hakkari Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların susuz kalmaması için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirttiler.