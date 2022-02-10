Hakkari’de kar tatili

Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, “Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimizde izinli sayılacaktır” denildi.