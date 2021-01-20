Hakkari’de kar manzaraları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kar kalınlığının bir metreyi geçmesiyle kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Yüzlerce yerleşim yerinin kapandığı ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari’de, kar esareti yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Tek katlı evler ve park halindeki araçların karda kaybolduğu kentte, adeta hayat durma noktasına geldi.

Belediye karla mücadele ekibinin yaptığı geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 15 mahalle yolu yeniden ulaşıma açılırken, çarşı merkezindeki kar yığınlarının temizlenmesi için de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Adeta kara gömülen Hakkari’de kartpostallık fotoğraf ortaya çıktı.