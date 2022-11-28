Hakkari’de kapanan 10 yerleşim yolunda karla mücadele çalışması

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde halen kapalı olan 10 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari merkezde 1 köy ve 5 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy ve 1 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 10 yerleşim yeri yolunda karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

Hakkari’nin Konak köyünde mahsur kalan koyun ve çobanların kurtarılması içinde çalışma başlattıklarını belirten il özel idaresi yetkilileri, bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.