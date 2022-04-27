Hakkari’de Kadir Gecesi’nde camiler doldu

Hakkari’de Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar camileri doldurdu. Kentin en büyük camisi olan Ulu Cami’de Kadir Gecesi özel programı düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar yatsı ve teravih namazını ede ettikten sonra ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Hakkari’nin en büyük camisi olan Ulu Cami’de Kadir Gecesi heyecanı yaşandı. Vatandaşlar akın akın camiye geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan ve binlerce kişi camide yerini aldı. İlahi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden Kadir Gecesi’nde İhlas Vakfı tarafından halka ücretsiz olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın örnek hayatı ve yaşamını anlatan kitap seti hediye edildi.

Caminin bahçesinde yerini alan Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri, AK Parti Gençlik Kolları ile birlikte vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.