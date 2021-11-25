Hakkari’de "Kadına Şiddete Hayır" standı açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla belediye önünde kurulan stantları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, KAMER ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde stant açılarak, yolda geçen vatandaşlara "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili hazırlanan bölüşürler verildi. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, stantları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, ekipler tarafından dağıtılan broşürleri okumalarını tavsiye etti. Akbıyık, stant kuran ekiplerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra burada ayrılarak, çarşı merkezini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, KAMER ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yolda geçen vatandaşları kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirilerek broşür ve kitapçık dağıttılar.