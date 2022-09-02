Hakkari’de “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde ’Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlatılan bilgilendirme çalışması Hakkari’de de devam ediyor.

Hakkari Valiliği himayelerinde Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı Haziran ayı itibariyle başlatılan çalışmalar; Hakkari Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşturulan ekipler; çeşitli meslek gruplarını ve kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek bilgilendirmede bulunuyor.

Görevli personeller tarafından erkek vatandaşlara aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatılırken, çalışmalar Hakkari’de vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda, caddelerde, şehirlerarası ulaşım araçlarında, yolcuların bulunduğu önemli güzergahlarda devam ediyor.