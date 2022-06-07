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Hakkari’de KADES eğitimine büyük ilgi

Hakkari Belediyesi tarafından, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ eğitimi verildi.

HAKKARİ 07.06.2022, 09:36 07.06.2022, 10:09
Hakkari’de KADES eğitimine büyük ilgi

Hakkari Belediyesi tarafından, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan KADES eğitimleri kadınlara anlatıldı. Kadınlar, şiddete maruz kaldıkları anlarda neler yapabileceklerinin örneklerle anlatıldığı eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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