Hakkari’de İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M. Akif Ersoy’u Anma programı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de, ‘İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma ve şiirlerle devam eden program daha önce düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.