Hakkari’de İmamlar denetime çıktı
HAKKARİ'DE KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA İMAMLAR DENETİME ÇIKTI.
Hakkari’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler kapsamında imamlar denetime çıktı.
Hakkari’de imam, polis, öğretmen ve muhtarlardan oluşan mahalle denetim ekipleri mahallelerde denetimlerine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hakkari Valiliği tarafından "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu. İmam, polis, öğretmen ve muhtarlardan oluşan mahalle denetim ekipleri il merkezinde bağlı mahalleri gezerek iş yerlerinde denetimlerde bulunarak esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. İmamlar mahalle sakinleri ve esnaflara korona virüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığını, bu salgını atlatabilmek için alınan tedbirleri mutlaka uyulması gerektiğini, gerekmedikçe akraba ziyaretlerinde bulunulmamasını istediler.
Öte yandan Hakkari’de vakaların artmasıyla birlikte tedbirleri üst seviyeye çıkartan Hakkari Valiliği önce gün 65 yaş ve üstü vatandaşların 13:30-17:30 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlanırken, düğünler törenleri ise 15:30-17:30 saatleri arasında 2 saate indirildi.
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