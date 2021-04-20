Hakkari’de ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışması başlattı.

Kentin değişik noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler, sineklerin üremelerine neden olan bölgeleri büyük bir titizlikle ilaçladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, rutin programları dışında vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirdiklerini belirttiler.