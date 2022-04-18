Hakkari’de ilaçlama çalışması başlatıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışması başlattı.

Kentin değişik noktalarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler, sineklerin üremelerine neden olan bölgeleri büyük bir titizlikle ilaçladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla havaların ısınmaya başlamasıyla ekiplerin haşare, karasinek ve sivrisinek üreme alanlarını kontrol altına almak için larva üreme alanlarında ilaçlama çalışması başlattıklarını belirttiler.