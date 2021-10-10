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Hakkari’de ikinci spor şenlikleri sona erdi

Hakkari Belediyesi ve Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.Spor Şenlikleri 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası 8 Küçük 15 Büyük olmak üzere 32 müsabaka 92 Sporcunun katılımıyla son buldu.

HAKKARİ 10.10.2021, 19:45
Hakkari’de ikinci spor şenlikleri sona erdi

Hakkari Belediyesi ve Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.Spor Şenlikleri 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası 8 Küçük 15 Büyük olmak üzere 32 müsabaka 92 Sporcunun katılımıyla son buldu.

Basketbol müsabakaları boyuncu halkın büyük ilgi gösterdiği görüldü. Yapılan müsabakalar sonunda Hakkari 2020_2021 3x3 Sokak Basketbol şampiyonu impossible takımı oldu. Müsabakalarda ikinci impossible takımı olurken üçüncü ise NO NAME takımı oldu.

Final müsabakalarına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Basketbol Federasyon Temsilcisi Yakup Aktaş katıldı.

Müsabaka sonunda Vali İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamında yapılan Spor faaliyetlerine desteklerinden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’a teşekkür Plaketi verildi. Ardından sporculara madalya finalist olan takıma ise kupa verdi.

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