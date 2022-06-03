Hakkari’de iki mahalleye su verilemiyor

Hakkari’nin 2 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası’ndan kente içme suyu akışını sağlayan hatta oluşan arızalar nedeniyle iki mahalleye su akışı kesildi.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede suyun tahliyesini sağlamak için gece boyunca çalışma yürüttü. Sabahın erken saatlerinden yeniden bölgeye hareket eden belediye ekipleri, Berçelan’daki arızaya ulaşmak için Fen İşleri Müdürlüğü ve il özel idaresine ait iş makineleriyle çalışma başlattı. Meydana gelen arıza nedeniyle Berçelan ve Yeni mahalleye gün boyu su verilemeyeceği duyuruldu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki arızanın giderilmesi için ekiplerin geceli gündüzlü çalıştığını belirterek, “Tüm mahalle sakinlerinden elimizde olmayan nedenlerden dolayı su akışını sağlayamadığımızdan dolayı özür diler, göstermiş oldukları sağduyudan dolayı teşekkür ederiz" dediler.