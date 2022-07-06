Hakkari’de içme suyu depoları yıkandı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı tüm depolar büyük bir titizlikle yıkandı.

Her hafta düzenli bir şekilde kentin içme suyu depolarını boşaltarak yıkamadan geçiren belediye ekipleri, depolarda yeniden çalışma başlattı. 15 kişilik su dağıtım ekibi, depoların içine girerek gerekli temizliği yaptıktan sonra tekrar su verdi. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Düzenli olarak içime suyu aktarımını sağlayan depolarımızda vatandaşlarımıza daha hijyenik su içermek adına gerekli bütün temizlikleri yaptık. Vatandaşlarımız rahatlıkla içme suyunu içebilirler" dediler.