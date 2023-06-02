Hakkari’de hafriyat döküm alanı belirlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yeni hafriyat döküm alanı belirlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari Belediyesi olarak yeni hafriyat döküm alanı olarak çöplük mevkii belirlenmiştir. Söz konusu vatandaşlarımızın hafriyat döküm alanı dışında hafriyat dökümü tespiti yapılması durumunda ilgililere yasal mevzuat çerçevesinde gereken idari para cezası verilecektir" denildi.