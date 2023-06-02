Hakkari’de hafriyat döküm alanı belirlendi
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YENİ HAFRİYAT DÖKÜM ALANI HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN ÇÖPLÜK MEVKİİ OLARAK BELİRLENDİ.
HAKKARİ 02.06.2023, 08:31
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yeni hafriyat döküm alanı belirlendi.
Hakkari Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari Belediyesi olarak yeni hafriyat döküm alanı olarak çöplük mevkii belirlenmiştir. Söz konusu vatandaşlarımızın hafriyat döküm alanı dışında hafriyat dökümü tespiti yapılması durumunda ilgililere yasal mevzuat çerçevesinde gereken idari para cezası verilecektir" denildi.