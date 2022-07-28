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Hakkari’de gramaj ve hijyen denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki tüm fırınları büyük bir titizlikle denetledi.

HAKKARİ 28.07.2022, 11:44
Hakkari’de gramaj ve hijyen denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki tüm fırınları büyük bir titizlikle denetledi.

Hijyenik ortamda yapılmayan ekmeğin insan sağlığına karşı oluşturabileceği tehditlere karşı harekete geçen Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi. Ekipler; fırın imalathaneleri, araç gereç, depo, lavabo ve satış yerlerinde incelemelerde bulunup, çalışan personelleri hijyen kontrolünden geçirdi. Ekipler; pide ekmek, çörek ve standart ekmeklerde gramaj kontrolleri yaptı. Zabıta ekipleri, ekmek gramajı ve hijyenik kurallarına uymayan fırın sahiplerine para cezalarının ikiye katlanacağı ve tekrarların devam etmesiyle fırınların mühürlenmesine kadar ciddi cezaların kesilebileceği uyarısında bulundu.

Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerde bazı işletmeleri temizlik ve ekmek gramajı konusunda uyardıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.

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