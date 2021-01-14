Hakkari’de gıda güvenliği denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi lokantaları denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, kentin değişik noktalarında bulunan lokantalarda maske, sosyal mesafe ve gıda güvenliği denetimlerinde bulundular. Belediye Gıda Kontrol Birimi yetkilileri, “Lokantalarda servis edilen yemeklerden, sıcak tüketilecek yemeklerin yeterince sıcak olmalı aksi halde yemeklerde patojen bakteriler çoğalarak zehirlenmeler oluşturabilir. Bu yüzden halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için sıcak yemek satışı yapan lokantalarda yemek sıcaklıkları ölçülerek uygunlukları incelendi” dediler.