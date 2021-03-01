Hakkari’de “Gençliğe Değer” projesi

Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Hakkari İl Müftülüğü koordinesinde gençler kayak merkezinde bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Ova Camii İmam-Hatibi Senadin Basmacı ile Hakkari ve Yüksekova’dan gençler katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Müftü Faruk Gürbüz, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Mutlu ve müreffeh geleceğimiz omuzlarınızda yükselecektir. Sizleri vatana ve milletine hizmet eden kişiler olarak yetiştirmek, sapık ve bölücü unsurlardan uzak tutmak en büyük gayemizdir. Sizleri sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerde görmek bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Sizler bilim ve eğitime ne kadar önem verirseniz, gelecekte memleketimizin yükselmesine o derece katkıda bulunmuş olursunuz. Sizlerden isteğim milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişme gayreti içinde olmanızdır. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim” dedi

Gençler, kayak merkezinde kayak keyfi yaparak güzel saatler geçirdi.