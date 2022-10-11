Hakkari’de fırınlara ani denetim

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ekipleri, kentteki ekmek fırınlarına sabah saatlerinde ani baskınlar yapıldı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmeklerin ne kadar sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretildiğini denetlemek için fırınlara ani denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajından fırının temizliğine kadar birçok konu titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri denetledikleri tüm fırınlardaki ekmekleri tartarak gramajını kontrol ettiler. Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ekmek tüketebilmesi için yaptığımız fırın denetimlerini daha da sıklaştıracağız. Temiz ve hijyenik kurallara uygun ortamda üretilen ekmekleri tüketmek her vatandaşın hakkıdır. Belediye olarak bunu sağlamak için gereken önlemleri alıyoruz" dedi.