Hakkari’de Fabrika Voleybol Okulu açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ‘Fabrika Voleybol Okulu’ açıldı.

Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF, Hakkari’de Fabrika Voleybol Okulu’nun açılışını gerçekleştirerek, 105 öğrenciye malzeme desteğinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış ve malzeme dağıtım törenine, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Fabrika Voleybol Koordinatörü Fuat Fırat, Fabrika Voleybol Okulları Yönetmeni Berk İnanç, İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkari voleybol İl Temsilcisi Fahri Güldal, Antrenör Esra Ertuş, Zülküf Yağcı, Veysi Engin ve sporcular katıldı.

Fabrika Voleybol Okulu antrenörleri tarafından öğrencilere temel spor eğitimi ile voleybolun temel kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunulmasının ardından bir açıklama yapan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, ülke genelinde yaklaşık 8 yıldır sürdürdükleri proje kapsamında 6-14 yaş arasındaki çocukları voleybol ile buluşturduklarını ifade ederek, "Hakkari’de spora yönelik ciddi bir yapılanma var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle kayak merkezini gezdik. Bir aksilik olmazsa ‘2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nı Hakkari’de gerçekleştireceğiz. Valimiz de konuyla ilgili onayını verdi. Teknik ekiplerimiz çalışmalarına yarından itibaren başlayacaklar" dedi.

Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat da Türkiye genelinde 34’üncü okulu Hakkari’de açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Faaliyet gösteren okullarımızda 2 bin civarında sporcumuz mevcut. Perşembe günü de inşallah Şırnak’ta okulumuz faaliyete geçecek. Okullarımızda kulüplere sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Özel hazırlanan modül kitaplarımızda, 52 haftalık antrenman programlarımız mevcut. Sistemimiz, Türkiye’nin her yerinde aksamadan devam edecektir" diye konuştu.

Projenin önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise TVF’nin çocuklara ücretsiz olarak hem malzeme hem de eğitim sağladığını anımsatarak, “Programa ilk etapta 105 öğrenciyle başlanacak. Buradaki potansiyeli hocalarımız da gördü. Bu sayıyı daha da artıracağız. Burada birçok branşta iyi sporcular yetişmeye başladı. Biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış sporculara malzeme desteğinde bulunulması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.