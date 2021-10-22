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Hakkari’de evlat nöbeti 19. haftasında

Hakkari’de PKK’lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

HAKKARİ 22.10.2021, 14:34
Hakkari’de evlat nöbeti 19. haftasında

Hakkari’de PKK’lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde “Kahrolsun PKK”, “Çocuklarımızı geri verin”, “PKK kaybedecek anneler kazanacak” sloganları atarak “Kürt çocukları artık HDP’ye piyon olmayacak” pankartı taşıdı.

Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 19. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP’ye tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, çocuklarını istedi. HDP’lilerin parti binasında çalınan yüksek sesli müzikle annelerin seslerini bastırmaya çalışması ise tepki çekti.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak toplandıklarını belirtti. Çiftçi, “Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, birlikte çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz” dedi.

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