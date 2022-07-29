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Hakkari’de ‘etiket fiyatı’ denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

HAKKARİ 29.07.2022, 11:47
Hakkari’de ‘etiket fiyatı’ denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise anında değerlendiriyor. Vatandaşların menfaati için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kurallara uymayan bir İş yerine ise cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, tüm marketlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız rahat olsun, onlar bize ihbarda bulundukları sürece gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız ürünlerin son kullanım tarihleri, raf ile kasa arasındaki farklılık ile mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etsinler" dediler.

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