Hakkari’de Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Bölgesi kırsal alanında 129 operasyon tim ve 2002 personel ile gerçekleştirilen ’Eren-9 Kazan-Han Yaylası-1’ operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan 38 kilometre karelik alanda toplam 129 operasyon tim ve 2002 personel ile Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1 operasyonu sürüyor.

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Bölgesi kırsal alanında yapılan operasyonda mağara ve sığınaklarda; 4 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet sekizli pil blogu, 140 adet 7.62 mm çapında AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 145 adet 23.5 mm çapında Uçaksavar topu mühimmatı, 332 adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı 197 adet 12.7 mm çapında Uçaksavar mühimmatı, 452 adet 7.62 mm çapında Bixi mühimmatı, 1 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.