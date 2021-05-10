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Hakkari’de engelli ve yaşlı ödemeleri devam ediyor

Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tam kapanma dönemi kapsamında engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde ödemeye devam ediyor.

HAKKARİ 10.05.2021, 09:59
Hakkari’de engelli ve yaşlı ödemeleri devam ediyor

Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tam kapanma dönemi kapsamında engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde ödemeye devam ediyor.

Hakkari Valiliği korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında yaptığı çalışmalarda, yüzlerce kişinin sosyal destek ödemesini evlerine ulaştırarak teslim etti. Korona virüs salgının ülkemizde de görülmeye başlandığı günden beri salgınla mücadele kapsamında birçok tedbirler alındı. Bu tedbirlerin uygulanması, denetlenmesi için Hakkari Valiliği de üst düzey çalışma başlattı. Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tam kapanma dönemi kapsamında Hakkari’de engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde ödemeyi sürdürüyor.

Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar bu duyarlılıktan dolayı Hakkari Valiliğine teşekkür ettiler.
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