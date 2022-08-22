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Hakkari’de ekmek ve etiket denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

HAKKARİ 22.08.2022, 11:02
Hakkari’de ekmek ve etiket denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise anında değerlendiriyor. Zabıta ekipleri, tüm marketlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Hijyenik ortamda yapılmayan ekmeğin insan sağlığına karşı oluşturabileceği tehditlere karşı harekete geçen Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi. Ekipler; fırın imalathaneleri, araç gereç, depo, lavabo ve satış yerlerinde incelemelerde bulunup, çalışan personelleri hijyen kontrolünden geçirdi. Ekipler; pide ekmek, çörek ve standart ekmeklerde gramaj kontrolleri yaptı.

Zabıta ekipleri, ekmek gramajı ve hijyenik kurallarına uymayan fırın sahiplerine para cezalarının ikiye katlanacağı ve tekrarların devam etmesiyle fırınların mühürlenmesine kadar ciddi cezaların kesilebileceği uyarısında bulundu.

Zabıta ekipleri, zincir marketlerde de fiyat etiketleri, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf ile kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumları inceledi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Zabıta Müdürü Demir, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren zincir market ve yerel marketler denetlendi. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

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