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Hakkari’de ekmeğe 25 kuruş zam

Hakkari’de Ramazan ayı öncesi fırıncılar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

HAKKARİ 01.04.2021, 17:58
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Hakkari’de ekmeğe 25 kuruş zam

Hakkari’de Ramazan ayı öncesi fırıncılar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

Daha önce 1.50 TL’den satılan ekmeğe bugünden itibaren 25 kuruş zam yapılarak 1.75 TL’ye çıkarıldı. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, son zamanlarda un ve unlu mamullerde kullanılan ham maddelerin fiyatlarında yüksek artış ve yine elektrik, işçilik, kira ve yakıt gibi giderlerin artması nedeniyle 25 kuruşluk zam yapma gereği duyduklarını söyledi. Ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam, vatandaşların ise tepkisine neden oldu.
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