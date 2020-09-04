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Hakkari’de EBA destek noktası kuruldu
HAKKARİ’DE UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EBA DESTEK NOKTASI KURULDU.
HAKKARİ 04.09.2020, 14:44
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Hakkari’de uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı’ndan faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda EBA destek noktaları oluşturduklarını söyledi. Müdür Gür, “İlimiz genelinde şu ana kadar 41 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerimizin yanındayız” dedi.
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