Hakkari’de dondurucu soğukta su arızası mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğuk havada ateş yakarak su arızaları ile mücadele ediyor.

Kente aniden başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, belediye ekipleri ise Merzan Mahallesi ve kentin değişik noktalarında su arızalarını gidermeye çalışıyor. Soğuk havaya rağmen vatandaşların mağduriyetini gideren belediye ekipleri zorlu doğa şartlarına direniyor. Merzan Mahallesinde su arızasını gidermeye çalışan ekipler, soğuk hava karşısında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.