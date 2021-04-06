Hakkari’de “Doğa Dostu Nesiller” projesi

Hakkari’deki okullar “Doğa Dostu Nesiller” projesiyle güzelleşiyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Doğa Dostu Nesiller projesiyle birey ve toplum olarak sürdürülebilir yaşam farkındalığı ve çevre bilinci kazanmasını oldukça önemsediklerini söyledi. Müdür Gür, "Projemizin amacı, öğrencilerimize ekolojik okuryazarlık becerileri kazandırarak yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamalarını sağlamak ve bu süreçleri gündelik hayatın bir parçası haline getirmelerine önayak olmaktır. Yaşanabilir bir çevre için bugün neler yapmalı, çevre bilinci nasıl daha üst seviyelere taşınabilir, çocuklarımız nasıl çevresine daha bilinçli kılınabilir, şeklindeki sorular önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında; çevre etkinlikleri ile sürdürülebilir bir dünya için çevreye duyarlı, dikkat çekici ve bilgilendirici etkinlikler ile öğrencilerimizin endemik bitkiler ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayıcı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yarınlarımıza sonsuz nefes olmak amacıyla uygun olan okul bahçelerini meyve ağaçları ile süslüyoruz. Böylelikle çocuklarımız meyvelerini dalından koparıp yiyebilecekler ve organik yiyecekler ve sağlıklı beslenme ile ilgili farkındalık kazanacaklardır” şeklinde konuştu.