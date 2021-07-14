banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da sel ve su baskınları hayatı felç etti
Almanya’da sel ve su baskınları hayatı felç etti
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı

Hakkari’de “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konferansı

Hakkari’de 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri kapsamında “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferans düzenlendi.

HAKKARİ 14.07.2021, 17:05
Hakkari’de “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konferansı
banner502

Hakkari’de 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri kapsamında “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferans düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferansa İl Müftü Vekili Mikail Polat, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ertuğay, vatandaşlar ve müftülük çalışanları katıldı. Sinevizyon gösteriminin ardında din görevlisi Zübeyir Ertunç tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Recep Ertuğay tarafından “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferans verildi.

Program, din görevlileri Murat Özatak ve Zübeyir Öztunç tarafından okunan ilahilerle sona erdi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501