Hakkari’de ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer illerde olduğu gibi Hakkari’de de iki hafta ara verilen eğitim öğretime bugün başladı.

Hakkari genelinde 92 bin öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki bayrak törenine katılarak, buruk da olsa 2. dönemin ilk ders zilini çaldı. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek kendilerine başarı dileyen İl Müdürü Bilal Gür, "2. dönemin ilk haftasına, İstiklal Marşımızın bizi bir yapan duygusuyla başladık. Zor günlerden geçiyoruz; ama umut ve dayanışma, ülkemizin bu derin acısını iyileştirecek kadar güçlü. Çocuklarımız için daha çok yorulacağımız bir dönem diliyorum” dedi.