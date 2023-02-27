Hakkari’de depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için üretilen uyku tulumu atölyesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afetin ardından, ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği Hakkari’de de devam ediyor. Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezinin öğretmen ve öğrencileri, yaşanan deprem felaketi sebebiyle depremzede vatandaşların çadır kent ve diğer yerleşim yerlerinde kullanımı için 570 adet su geçirmez uyku tulumu üretti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile üretilen tulumları yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu ödenekler ile alınan kumaşlardan toplamda 570 adet tulum dikilerek deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Akbıyık, "Tüm Hakkarililer gibi eğitim camiamızın tüm fertleri, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber halinde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılarak yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Özellikle meslek liselerimiz, daha önce pandemi döneminde maske, nevresim, hasta önlüğü gibi ürünlerin üretiminde olduğu gibi bu zor günlerde de ’kara gün dostu’ olduğunu bir kez daha ispat etti. Tüm meslek liselerimiz, bu süreçte kendi imkanlarına göre yaralara merhem olmaya çalıştı. Depremin ilk günlerinden itibaren yürekleri sarsın diye uyku tulumu, bere, atkı, polar, anne-çocuk seti ve battaniye, üretilen sobalarla ve mobil mutfaklarında hazırladıkları sıcak yemeklerini kardeşçe paylaşarak yürekleri ısıttı. Bu vesile ile necip Hakkari halkımıza, katkılarından ve gayretlerinden dolayı tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve eğitim camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.