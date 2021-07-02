Son Dakika
Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi’ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu!
Hakkari’de darp edilen kedi kurtarıldı
Hakkari’de darp edilen bir kedi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı.
HAKKARİ 02.07.2021, 11:05
Hakkari’de darp edilen bir kedi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı.Kıran Mahallesi Şenerler semtinde darp edilen bir yaralı kedinin olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde alınan sokak kedisinin yapılan muayenesinde aldığı darbelere bağlı travma geçirdiği tespit edildi. Veteriner ekipleri gerekli tüm tedavilerini yaptığı kediyi müşahede altına aldı.