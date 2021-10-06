banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
IKEA'dan Türkiye kararı
IKEA'dan Türkiye kararı
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim

Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde 1 adet drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını olmak üzere çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ 06.10.2021, 17:12
Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde 1 adet drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını olmak üzere çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 5 Ekim 2021 günü merkez kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını, 1 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfek fişeği, 75 adet 5.56 çapında fişek, 10 kilogram A-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet M-16 tüfek susturucusu, 1 adet dron, 15 adet dron anteni, 12 adet batarya, 1 adet sabit telsiz, 6 adet drona ait kılıf, 3 adet güç kablosu, 1 adet adaptör, 1 adet uzaktan kumanda, 4 adet tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P