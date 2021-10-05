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Hakkari’de çocuk oyun parkları onarıldı

Hakkari’de birçok mahallede bulunan çocuk oyun parkları yeniden onarıldı.

HAKKARİ 05.10.2021, 10:17
Hakkari’de çocuk oyun parkları onarıldı

Hakkari’de birçok mahallede bulunan çocuk oyun parkları yeniden onarıldı.

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parkları yeniden onarımdan geçirilerek daha güvenli bir hale getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çocuklarımız için bu şehri güzelleştirmeye devam ediyoruz. Park onarımlarımızla birlikte çocuklar için vakit geçirmek artık daha eğlenceli ve en önemlisi güvenli olacaktır. Tahrip olan park alanlarını onarımdan geçirdik. Kauçuk zeminle daha güvenli hale getirdik. Parklara yönelik onarım çalışmaları devam ediliyor” dediler.

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