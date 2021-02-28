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Hakkari’de çığ tatbikatı

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi tarafından çığ tatbikatı düzenlendi.

HAKKARİ 28.02.2021, 16:13
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Hakkari’de çığ tatbikatı

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi tarafından çığ tatbikatı düzenlendi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaktaki Merga Bütan Kayak Tesisleri’nde düzenlenen tatbikata AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Hakkari Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Bada, Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timleri katıldı. AFAD personeli İlhan Akbaş ile Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi Başkanı Hacı Tansu tarafından çığ timlerine teknik bilgiler aktarıldı. Kayak merkezi civarında iş makineleri ile çığ tepesi olarak oluşturulan alana yürüyerek giden çığ timleri, senaryo gereği ellerindeki çığ şişleriyle arama yaptı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Müdürü Resul Karadeniz, Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yönelik çığ tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Öncelikle teorik, daha sonra da pratik olarak sahada eğitim yaptıklarını ifade eden Karadeniz, “Bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Malumunuz ülkemizde sık sık afetler yaşanıyor. Bunların başında da çığ felaketleri geliyor. Buna yönelik sadece AFAD olarak değil ilimizde bulunan STK’lar bünyesinde kurulan ekiplere de eğitim vererek koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Burada sadece çığ eğitimi vermiyoruz. Ekiplere ilk yardım, sel ve yangın eğitimleri de veriyoruz. Bu eğitimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Tatbikatı izlemek amacıyla katılan Prof. Dr. Erdoğan Bada ise Hakkari Üniversitesinin böylesi güzel faaliyetlere katılmasına her zaman canla başla destek vereceklerini söyledi. Bu tür çalışmaların son derece hayırlı olduğunu belirten Bada, “Üniversite personelimizi olası bir afette kurtarıcı rolünde görmek bizi gururlandırır. O yüzden bu tür faaliyetlere katılmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Gönüllü gençlerimizin katılımlarını sağlamak için desteklerimize devam edeceğiz” dedi.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Birim Başkanı Hacı Tansu da, AFAD ile birlikte muhteşem bir tatbikat yaptıklarını ifade ederek, arama kurtarma timlerine yönelik eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.
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