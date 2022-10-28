Hakkari’de çelenk sunma töreni

Hakkari’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Valilik önünde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyon Başkanı Birtan Şeker, Tugay Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.